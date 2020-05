Professores podem se vacinar contra a gripe a partir desta segunda, dia 11

A fase da vacinação contra a gripe em crianças de seis meses até cinco anos de idade teve início na quarta-feira, dia 6. A vacina também foi disponibilizada para gestantes e puérperas, até 45 dias após o parto. Nesta segunda, dia 11, começa a vacinação para professores e a partir do dia 18 para pessoas de 55 a 59 anos de idade.

Segundo a prefeitura, também pode se vacinar idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas, profissionais de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, profissionais de pedágio, agentes funerários e coveiros.

Se alguém fizer parte destes grupos e ainda não tiver se vacinado, deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua residência das 8h às 15h para receber a imunização.

O Ministério da Saúde cancelou o dia D, que seria realizado neste sábado, dia 9, em todo país, tendo em vista a logística de produção da vacina pelos laboratórios, sendo que as mesmas estão sendo distribuídas aos Estados semanalmente conforme produção.

Desta forma, as Unidades de Saúde não estarão abertas no sábado, os pais e responsáveis devem levar seus filhos durante a semana para imunização.

A prefeitura pede que a população evite aglomerações, mantenha a distância de dois metros e utilize máscara. Para a vacina, é necessário levar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e carteira de vacinação.