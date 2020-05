Saboroso Puchero

O Dia das Mães é dia de reunião em família, mas também é dia em que a dona da casa não deve ser sacrificada com um cardápio que contenham pratos que devem ser feitos na hora.

A melhor pedida para quem vai se reunir em casa, o que é mais apropriado neste dia, o mais prático é escolher um prato único, que possa ser adiantado na véspera e só finalizado no dia.

Neste caso, envolver mais pessoas na sua finalização pode se transformar num programa. A feijoada tem tomado este espaço, mas é hora de variar com um prato nutritivo e delicioso.

Por Márcia Iared

Ingredientes: 1 kg de grão de bico que deve ser colocado de molho na véspera, 5 dentes de alho, 1 colher de chá de páprica, 2 cebolas grandes, meia xícara de azeite, pimenta do reino a gosto, 300 gramas de bacon, 2 paletas de porco, 2 gomos de linguiça calabresa, meio frango cortado a passarinho, 2 cenouras, 2 tomates picados sem sementes, 1 caldo de legumes.

Preparo: Na véspera, lavar e colocar de molho o grão de bico. Refogar o frango à sua maneira e cozinhá-lo com bastante caldo, desossá-lo e reservar. No dia seguinte, cozinhar o grão de bico na panela de pressão por uns 15 a 20 minutos, sem deixá-lo desmanchar. Juntar as calabresas inteiras e sem pele no meio do cozimento.

Em uma frigideira, fritar o bacon picado no azeite ou óleo. Juntar as cebolas e o alho até dourar. Acrescentar a paleta de porco picada em pedaços pequenos, as cenouras picadas, os tomates, a pimenta e a páprica, sal a gosto e cozinhar por uns 10 minutos. Juntar tudo ao grão de bico, como de fosse refogar feijão. Acrescentar o caldo do frango à água do grão de bico, as calabresas cortadas em rodelas, o frango desossado e ferver no fogo baixo até os sabores se incorporarem como se fosse uma feijoada. Juntar o frango desossado e deixar descansar antes de servir. Acompanha arroz branco e salada de folhas.

Obs: O cuidado maior é o ponto do grão de bico, para não amolecer muito no primeiro cozimento pois ele vai ferver uns 15 minutos com o refogado. A vantagem é que pode deixar tudo preparado na véspera só para juntar no dia.