Sobrecoxas ao molho de hortelã

por Denyse Balarin

Ingredientes: 8 sobrecoxas, 2 colheres (sopa) de óleo, 1/2 maço de hortelã, 2 limões sicilianos (raspas e suco), 4 dentes de alho picadinhos, 500ml de leite, 2 colheres (sopa) de farinha de trigo, 3 colheres (sopa) de manteiga, 1/2 colher (café) de noz moscada, pimenta calabresa a gosto e sal a gosto.

Modo de Preparo: Tempere o frango com o suco de limão siciliano, sal, pimenta calabresa e o alho picadinho. Derreta a manteiga, coloque a farinha e cozinhe por alguns minutos. Acrescente o leite, a noz moscada, sal e deixe ferver até engrossar. Coloque as raspas de limão, metade do suco, a hortelã. Reserve. Coloque óleo na frigideira e grelhe em fogo bem alto os pedaços de frango. Coloque em uma assadeira e asse por 10 minutos em forno alto. Coloque o molho por cima e sirva com cuscuz marroquino ou salada ou com massa.