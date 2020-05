Solidariedade

O grupo de capoeira Jogo Livre está com um projeto que pinta a casa de pessoas que estão sem condições financeiras para executar a melhoria. Atualmente, o grupo tem uma casa para pintar, de uma família que atende os requisitos. Assim, os voluntários buscam ajuda com os materiais para fazer o serviço no imóvel. As doações podem ser de lata de tinta látex, seladora, massa corrida, rolo, lixa de parede, pincéis e lata de tinta esmalte 350 ml. Os materiais podem ser entregues no endereço Rua José Cândido Pereira, nº 71, na Cohab 3. O telefone para contato é (19) 99253-0488.