Tempo em família para enfrentar a quarentena

A costureira Mariana Cristina Spanholo Ramos, de 28 anos, continua trabalhando em casa, principalmente com a confecção de máscaras neste momento. Para seguir com o trabalho, a mãe recebe a ajuda do marido Ricardo Henrique Gonçalves Ramos, operador de máquina e professor de taekwondo, de 33 anos, para cuidar da filha Alicia Cristina Ramos, de 1 aninho e 7 meses.

“Como trabalho de costureira em casa, tento auxiliar o serviço com a família para aproveitar mais o tempo com eles, pois meu marido me ajuda com o serviço de casa e a cuidar da minha filha”, disse.

Para ela, a maior dificuldade é não poder sair para ir visitar as pessoas que estão acostumados a ver, como os familiares. Porém, em meio a tanta tempestade, é possível enxergar um potinho de ouro no final do arco íris. “Bons momentos é de poder ter mais tempo com meu marido e minha filha, brincando e se divertindo com cada fase da vida dela”, comentou.