União para superar as dificuldades

A vendedora Fabiana Elisabete Madrini Gregório, de 31 anos, é mais uma das mães que enfrentam esse momento com garra. Casada com o dedetizador Marcos Vinícius Gregório, de 34 anos, ela passa pela experiência de cuidar e manter em casa uma criança e uma adolescente.

Os filhos Yasmin, de 13 anos, e Davi, de 3 anos, deixam Fabiana por bastante tempo ocupada. Ela contou que está tentando lidar com a situação da melhor maneira. “Lógico que não é fácil se adaptar com isso, tem dias que tem brigas, desavenças, mas também muito amor. Mesmo com tudo isso, continuamos unidos diante as dificuldades e lutando contra esse caos”, comentou.

A maior dificuldade para a mãe é se adaptar com a rotina de cada um. No entanto, os bons momentos também ganha cena. “Os melhores momentos são os que estamos juntos, brincando, se divertindo, assistindo muitas lives e, assim, esquecemos os problemas que estamos enfrentando por um tempo”, completou.