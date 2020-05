Falecimentos

Faleceu a sra. Jenny Martins João, no dia 3, aos 93 anos de idade.

Viúva de Francisco Antunes João, deixa os filhos Izidro, Francisco (Chiba), Cláudio (Dinho), Maurício, Maria da Graça e Catarina, genro, noras, netos e bisnetos. Ela foi sepultada no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Shirley Ribeiro Sanches, no dia 30 de abril, aos 82 anos de idade. Ela deixa os filhos Rodrigo, Décio, Luís Antônio, Sheila e Sandra a irmã Shirlene, netos e bisnetos. Shirley foi sepultada no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Romeu Merlin, no dia 6, aos 70 anos de idade. Ele deixa a esposa Denise Canal, as filhas Lisiane e Fabiola, genros, netos e bisnetos. Romeu foi sepultado no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Joaquim Antônio Martins, no dia 6, aos 79 anos de idade. Viúvo, ele deixa filhos, netos e irmãos. Ele foi sepultado no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Silene Corrêa Tassili, no dia 6, aos 70 anos de idade. Viúva, ela deixa os filhos Osvaldo e Márcia, a nora Susi e as netas Letícia e Maria Fernanda. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Reginaldo Fortini, conhecido como Piter das Malas Piter, no dia 5, aos 82 anos de idade. Ele deixa a esposa Ivone, o filho Reginaldo, a nora Cristina e as netas Gabriela e Bárbara. Foi sepultado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Douglas Corali, no dia 1º, aos 40 anos de idade. Solteiro, ele deixou a mãe Carmen, a irmã Marcela e os filhos Kaique e João Pedro. Ele foi sepultado no dia 1º, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. João Velano, no dia 3, aos 88 anos de idade. Solteiro, ele deixa sobrinhos. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Rosa Maria Martins, no dia 2, aos 70 anos de idade. Ela deixa as filhas Rosemeire, Rosângela, Maria e Eliana, a irmã Lourdes, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Maria Pratis, no dia 2, aos 75 anos de idade. Viúva de Francisco Maruzzo, deixa os filhos Fábio, Maria, Catarina, Luis, João, Rita e Cacília, netos, bisnetos, noras e genros. Foi sepultada no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Ana Maria Dultra da Silva, no dia 2, aos 78 anos de idade. Viúva, ele deixa os filhos Marco e Wilson. Ela foi sepultada no dia 3, no Cemitério da Saudade.