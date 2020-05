O show das maritacas

O trabalhador rural e fotógrafo amador Luís Leite fez mais um belo registro recentemente. As imagens postadas em rua página no Facebook mostram milhares de maritacas em um pivô. As fotografias foram feitas no último domingo, dia 26, por volta das 16h, em uma área na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca. Como em todas as suas postagens, Luís marcou essa com uma citação. A escolhida foi: “A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido”, do cirurgião norte-americano Marxwell Maltz.