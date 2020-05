5° caso confirmado de covid-19 e Vargem

Acaba de ser confirmado o quinto caso de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus em Vargem Grande do Sul.

O paciente também teve contato com os primeiros casos, portanto já são 4 pessoas do mesmo grupo entre familiares e amigos que confirmaram a doença. O outro caso se trata de um homem de 65 anos que provavelmente adquiriu a covid-19 em São Paulo, durante um tratamento.

O anúncio foi feito no início da tarde desta terça-feira, dia 12, pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Segundo Amarildo, a pessoa fez o teste rápido, que deu o resultado positivo. Pediu a todos que permaneçam em casa em quarentena e pedir para que as pessoas que tiveram contato com ela para que tomem cuidado.

Amarildo lembrou todas as medidas tomadas pela prefeitura, como desinfecção das ruas, distribuição de máscaras, fiscalização em bares e estabelecimentos que possam ter aglomeração de pessoas.

Lembrou que podem existir em Vargem pessoas assintomáticas já que possam estar com o vírus e transmitir sem saber. Lembrou que uma pessoa que possa ter ido a um bar, a um local onde houve aglomeração, ter tido contato com alguém com o vírus e ter levado para casa, contaminando algum familiar que possa desenvolver uma forma mais grave da doença ou até mesmo perder a vida.

“Posse ser um amigo que você foi visitar. Ou aquele churrasco, onde você fez questão que viesse de fora, fora do seu grupo familiar, aquela pessoa que você gosta tanto. Como já disse anteriormente, não está escrito na testa de alguém que ela está contaminada”, ressaltou Amarildo, lembrando que a covid-19 pode não ser grave para muitos pacientes, mas que em muitos casos, ela causa sérios problemas de saúde e pode matar.

“Você está preparado para ter em sua consciência que foi a sua negligência que propiciou isso?” questionou o prefeito. “Você está preparado para isso? Eu não estou preparado. Muito pelo contrário. Eu não vou me omitir”, disse.

Por fim, agradeceu a todos que estão adotando as medidas de prevenção necessárias, como como lavar as mãos, manter o distanciamento e usar máscaras e fez um apelo aos vargengrandenses que continuem em isolamento social, especialmente os que fazem parte dos grupos de risco.