Lixo no Jardim Morumbi gera queixa

Uma moradora procurou a Gazeta de Vargem Grade na manhã da segunda-feira, dia 12, para denunciar o acúmulo de lixo na estrada de terra no Jardim Morumbi que dá acesso à rodovia que liga Vargem a São Sebastião da Grama.

Um pneu, travesseiros, fraldas e muitos sacos de lixo se acumulavam pelo local. Bem debaixo de uma placa alertando sobre a proibição de acumular despejos no local, chegaram a atear fogo em uma pilha de lixo

A moradora criticou as pessoas que jogam lixo nesses lugares indevidos, lembrando que Vargem sofre com os casos de dengue nesta época do ano. Ela pediu que a prefeitura tomasse providências e fiscalizasse o local.

Em resposta, a prefeitura informou que o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (Dsur) realizou a fiscalização no local e o lixo foi retirado na tarde da quarta-feira, dia 13.