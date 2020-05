80 mil recuperados

Nessa semana, Vargem Grande do Sul viveu o que de fato se trata de uma epidemia: o crescimento rápido de casos de pessoas infectadas. Se o município passou mais de 70 dias sem casos nenhum de Covid-19, causada pelo novo coronavírus, em poucos dias já eram nove pessoas com a doença na cidade. No entanto, uma notícia positiva é que destes casos, apenas um paciente ainda se encontrava internado no Hospital de Caridade. Assim como em todo país, dos mais de 203 mil infectados, quase 80 mil já estão curados da doença.

O número de mortes ainda não para de subir. Em todo país, mais de 14 mil pessoas perderam a vida para a doença. Nessa semana, São João da Boa Vista, cidade a poucos quilômetros de distância de Vargem, foi registrada a terceira morte por Covid-19.

No Estado de São Paulo, apesar da quarentena ter se estendido até dia 31 de maio, o índice de isolamento social vem diminuindo a cada dia, o que já tem levado o Ministério Público a pensar em medidas para obrigar o governo a decretar lock down, devido ao esgotamento de vagas em Unidades de Terapia Intensiva, especialmente na Capital.

A situação em Vargem Grande do Sul não é tão grave ainda. Dos nove casos positivos registrados, apenas dois precisaram de internação no Hospital de Caridade e nenhum deles, felizmente, precisou ser intubado. Um dos pacientes, aliás, já teve alta médica. Os demais puderam ser acompanhados de suas casas.

Para que a situação continue assim, e Vargem consiga passar por essa pandemia sem ter nenhum caso grave, nenhum morto pela Covid-19, é preciso que todos continuem colaborando. Quem puder, deve permanecer em casa e quem sair, deve usar a máscara. O isolamento social é a melhor medida e ajuda todas as equipes de saúde a terem tempo para tratar dos doentes.