Solidariedade

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul doou 300 máscaras à prefeitura. Esse foi o primeiro lote de um total de 3 mil peças que o rotary irá entregar ao município. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu ao presidente do Rotary, Faislle Rafael Doval Silva, e ao vice-presidente, Cláudio Jorge Macchi, que em nome dos demais companheiros do Club e das Senhoras da Casa da Amizade entregaram o 1° lote. Amarildo ressaltou que as máscaras doadas serão entregues à Ação Social e as UBS e doadas à população.

Mais solidariedade

O médico Dr. Paulo Cossi fez a doação de 100 protetores faciais à prefeitura. As peças foram recebidas pelo prefeito Amarildo e a diretora de Saúde, Maria Helena Zan. De acordo com o prefeito, os protetores serão entregues aos profissionais da Saúde. Dr. Paulo fez a doação em nome da iniciativa Juntos Somos Mais Fortes, capitaneada por Daniela Forlin.

Emenda de R$ 500 mil

Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB) libera 500 mil reais para a área de saúde do município. Samuel esteve em Vargem no ano passado, com o ex-deputado Silvio Torres. Segundo Amarildo, a verba vai ajudar e muito, uma vez que a arrecadação vem caindo. Ele agradeceu ao vereador Serginho da Farmácia, que intercedeu junto ao deputado. O vereador, por sua vez, agradeceu por liberar a verba.

Emenda do Príncipe

Deputado Federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL), descendente dos imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, liberou emenda de R$ 50 mil para a Saúde do município. “Pode ter certeza que faremos o melhor uso possível deste recurso”, agradeceu o prefeito em vídeo publicado no Facebook. O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB) agradeceu o deputado, lembrando que esteve em Brasília e deixou no gabinete de todos os deputados eleitos que tiveram votos em Vargem, ofícios solicitando recursos. O vereador Célio (PSB) também agradeceu a iniciativa do deputado.

100 mil do Paulo Teixeira

Junto aos vereadores Célio e Paulinho, ambos do PSB, Amarildo agradeceu a vinda de R$ 100 mil, obtidos por intermédio do deputado Paulo Teixeira (PT). Amarildo lembrou que o deputado sempre foi um parceiro do município e agradeceu ao presidente do PT local, o Teixeirinha. Paulinho agradeceu ao deputado e ao Partido dos Trabalhadores de Vargem, assim como Célio.

Ministério da Saúde

O médico Nelson Teich pediu exoneração do Ministério da Saúde no início da tarde da sexta-feira, dia 15. Nos últimos dias, ele e o presidente Jair Bolsonaro divergiam sobre temas como isolamento social e uso do medicamento cloroquina no tratamento da covid-19. Teich deixa o ministério 28 dias depois de ter assumido.