37 cabeças de gado foram furtados de sítio

O dono de uma área rural de Vargem Grande do Sul constatou que 37 cabeças de gado foram furtadas de sua propriedade, no domingo, dia 10. Segundo o boletim de ocorrência feito na segunda-feira, dia 11, a vítima arrenda uma propriedade para criar gado para abate.

De acordo com o informado, na segunda-feira, dia 4, ele esteve na fazenda e viu que os animais estavam no pasto. No domingo ele retornou à fazenda para fazer o trato do gado, onde percebeu que houve o furto de 37 cabeças.

Conforme o boletim de ocorrência, segundo ele apurou com um vizinho, na quinta-feira, dia 7, no final da tarde, foi avistado um caminhão saindo da propriedade da vítima. No boletim consta que os autores cortaram a corrente do cadeado do portão para ter acesso aos animais.