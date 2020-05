Ação conjuntadas Polícias Civil e militar de vargem prende traficante

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz por tráfico de drogas no Jardim São Lucas, na quarta-feira, dia 13. De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, há tempos a polícia vinha obtendo informações de que o suspeito, que já havia cumprido pena por tráfico, teria voltado ao comércio ilegal de entorpecentes.

Na tarde da quarta-feira, dia 14, uma equipe da PM surpreendeu um rapaz comprando algo do suspeito. ele foi revistado pelos policiais, que encontraram em sua posse, uma porção de maconha. O rapaz foi levado à Delegacia da Polícia Civil de Vargem, onde confirmou os fatos.

Assim, o delegado, junto de policiais civis e militares foram até o endereço e aguardaram o suspeito aparecer. Quando ele saiu de sua casa, foi abordado e detido por ter vendido a droga ao rapaz. Em seguida, foi realizada a bisca em sua casa.

Foi encontrada uma porção de cocaína que pesou 26 gramas, além de duas porções de maconha, que totalizaram 12 gramas, além de R$ 454,00. Ainda foi recolhida uma agenda com diversas anotações, entre elas informações sobre venda de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas ao suspeito, que foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista.