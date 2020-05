Briga de casal termina na Delegacia

Mulher esfaqueou o companheiro no domingo, dia 10. Segundo o descrito em Boletim de Ocorrência, o casal passou a tarde na residência de familiares, onde o marido e a mulher beberam.

Ao retornarem para sua residência à noite, eles acabaram discutindo. Conforme o registrado no Boletim de Ocorrência, a mulher ficou bastante alterada e o homem a empurrou durante a briga, sem causar lesões.

No entanto, neste momento, a mulher pegou uma faca e investiu contra o rapaz, que foi atingido no braço direito. Ele foi ao Hospital de Caridade e teve que fazer sutura no corte. A Policia Militar contatou as partes, elaborando o boletim a respeito e orientou o rapaz a passar a noite na casa de familiares.

Segundo o boletim, na manhã seguinte o casal se encontrou e conversou a respeito dos fatos, decidindo solucionar os problemas causados pela bebida, não desejando tomar providência quanto aos fatos por enquanto.