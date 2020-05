Falecimentos

Faleceu a sra. Maria Garcia Luís, , no dia 12 de maio, aos 81 anos de idade. Viúva de Antônio Luís, deixa os filhos Sérgio e Ceila, a nora Neiva, os netos Fernanda, Regina, Rafael e Aloisio, e os bisnetos Guilherme e Pedro. Foi sepultada no dia 12 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Justino Alves Filho, , no dia 10 de maio, aos 97 anos de idade. Era viúvo de Maria Canato Alves, deixa os filhos Maria de Fátima, Luís Carlos e Sebastião, as noras Sueli e Sueli, o genro Cláudio, os netos Misael, Lilian, Mateus e Kate e os bisnetos Nicolas e Lorena. Foi sepultado no dia 11 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Maria Aparecida Restani Zanetti, no dia 14 de maio, aos 68 anos de idade. Viúva de Roberto José Zanetti, deixa os filhos Douglas e Diogo, a nora Priscila e as netas Antonella e Emanuella. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Reginaldo Fortini, conhecido como Piper, no dia 5, aos 82 anos de idade. Ele deixa a esposa Ivone, o filho Reginaldo, a nora Cristina e as netas Gabriela e Bárbara. Foi sepultado no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Alice Gambaroto Cortez, no dia 15 de maio, aos 91 anos de idade. Viúva do sr.. Armando Cortez, deixa as filhas Izildinha e Lúcia, os genros Paulo e Dagoberto, os netos Tiago, Rogéria, Dagoberto Filho, Lígia e Elisa, e os bisnetos Maria Eduarda, Maurício, Beatriz e Olívia. Foi sepultada no dia 15 de maio, no Cemitério da Saudade.