Homem teve carro roubado por dupla armada, mas recupera o veículo

Um homem teve seu carro roubado por dois rapazes mascarados e armados no dia 7. Na data, segundo o boletim de ocorrência, ele saiu da casa de sua mãe e seguia para sua casa, quando foi surpreendido. A abordagem aconteceu na Rua Cabo Lino, na margem do Rio Verde, no Jardim Santa Cândida.

O rapaz se dirigia ao cruzamento com a Rua Santana, e ao reduzir a velocidade para passar em um quebra-molas, foi surpreendido, uma vez que o local é escuro. Ele foi abordado por dois indivíduos a pé, que pararam na frente do carro, portavam armas de fogo e estavam com os rostos cobertos, apenas com os olhos de fora.

Ele foi obrigado a parar e os indivíduos se colocaram um de cada lado das janelas. Um deles exigiu o celular da vítima e assim que entregou o objeto, acreditou que seria liberado, momento em que o indivíduo que o abordou em sua janela e determinou que passasse para o banco de trás.

Os dois rapazes entraram no veículo e um deles assumiu a direção, enquanto o outro apontava a arma o tempo todo para a vítima. Seguiram à esquerda, no sentido de São João da Boa Vista. Próximos ao Free Motel, acessaram uma estrada de terra batida em meio à plantação de cana e por ali seguiram por um bom tempo.

Os rapazes então pararam e afirmaram que utilizariam o carro da vítima e depois o abandonariam, deixando ele naquele local. Sem rumo em meio à plantação de cana, a vítima levou mais de duas horas para conseguir chegar à rodovia, quando constatou que estava próximo ao pedágio, retornando a pé para Vargem.

Ao chegar em casa, já por volta das 3h30 foi que conseguiu meios de acionar o 190. Por volta das 7h recebeu a ligação de um desconhecido que informou ter visto a publicação de sua esposa no Facebook a respeito do roubo e que teria visto seu carro na área rural de São Sebastião da Grama.

Um amigo o levou até o local, onde a vítima encontrou seu veículo intacto, porém a aparelhagem de som havia sido roubada, assim como o estepe e o macaco do veículo. A Polícia Militar de São Sebastião da Grama já estava no local quando a vítima chegou e, então, elaborou o boletim de ocorrência sobre a localização. A vítima foi orientada a ir na Delegacia de Polícia Civil e, com a chave reserva, trouxe o veículo de volta.