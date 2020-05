Supermercado Estrela faz esclarecimento

O Supermercado Estrela veio a público para esclarecer uma série de boatos com relação à pandemia de covid-19.

Em nota enviada à Gazeta, a direção da empresa explica as ações tomadas durante a semana e ressaltaram a colaboração com as autoridades sanitárias, reforçando que todas as providências foram tomadas para resguardar a segurança e a saúde de seus colaboradores e clientes.

Leia a nota completa:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

SUPERMERCADO ESTRELA

IRMÃOS FERRI LTDA

Prezados(as),

Em respeito aos nossos colaboradores, fornecedores, amigos e milhares de clientes que conquistamos ao longo destes 47 anos de existência e incansável trabalho e, em repúdio aos boatos e comentários distorcidos que surgiram esta semana, resolvemos publicar esta nota com o intuito de esclarecer e dirimir toda e qualquer dúvida sobre esta empresa e sua equipe de 100 funcionários e informar a todos da mais pura verdade.

Chegou a nosso conhecimento que um de nossos colaboradores foi diagnosticado com o Covid-19 nesta segunda-feira. Este mesmo colaborador já se encontrava afastado há quase duas semanas.

Nossa empresa, desde o início da pandemia vem adotando todas as medidas preventivas e de máxima higiene, seguindo rigorosamente as recomendações dos órgãos competentes da saúde e, uma delas é impedir a permanência nas dependências da empresa qualquer colaborador que apresente sintomas da doença, sendo automaticamente encaminhado à quarentena domiciliar até completa melhora ou alta médica.

O colaborador, ora diagnosticado positivo, já encontra-se bem, em tratamento domiciliar e quase recuperado. Não precisou de internação e está sendo acompanhado por um médico de São José do Rio Pardo, uma vez que é morador da cidade vizinha de Itobi.

No início desta semana, quando fomos comunicados do resultado, procuramos, primeiramente, entrar em contato com o médico do trabalho da empresa a fim de seguirmos todas as orientações e tomarmos as medidas mais assertivas possíveis. Demos ciência aos órgãos municipais de saúde e as pessoas que tiveram contato direto com o colaborador foram afastados da empresa como medida de cautela para evitar eventual transmissão do vírus no ambiente de trabalho.

Além disso, numa decisão proativa da direção da empresa, TODO O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS passou por exame (teste rápido para COVID 19) para assegurar e certificar que SOMENTE os que gozam de perfeitas condições de saúde permanecessem trabalhando e aptos para atender nossos clientes com o mesmo carinho e presteza de sempre.

Eventuais novos casos descobertos pelos testes foram encaminhados à quarentena domiciliar e notificados à Vigilância Sanitária que está totalmente ciente e cuidando destas pessoas e, ainda, ajudando o município na monitoração dos casos.

Jamais colocaríamos em risco a saúde de qualquer pessoa e nem mancharíamos a imagem de credibilidade desta empresa, construída ao longo destes quase 47 anos, através do trabalho sério e honesto dos fundadores Antônio e José Carlos Ferri.

Finalizando, este comunicado é para assegurá-los de que não mediremos esforços para garantir o melhor e mais seguro ambiente de trabalho e de compras para cada um de vocês!

Atenciosamente.

SUPERMERCADO ESTRELA.