Cultura transmite show para celebrar 20 anos da Festa das Nações

Em comemoração aos 20 anos da Festa das Nações, o Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul realizará uma transmissão online neste sábado, dia 23, com os melhores momentos do evento. Conforme o informado, a Festa das Nações foi cancelada no mês de maio, mas não é possível saber se ela ocorrerá no segundo semestre, então a live reunirá diversas apresentações.

Para que a celebração dos 20 anos, que acontece neste mês de maio, não passar em branco, o assessor do Departamento de Cultura, Lucas Buzato, e a diretora Márcia Iared, apresentaram a ideia à Prefeitura, que autorizou.

De acordo com Lucas, serão apresentados momentos especiais do Grupo da Cultura na festa, como apresentações de dança, músicas e musicais. Na ocasião, camisas comemorativas dos 20 anos serão sorteadas àqueles que assistirem a live, curtirem a página e enviar uma mensagem.

Lucas explicou que não serão apresentações ao vivo, e sim as gravações feitas nestes 20 anos, que serão apresentadas pela diretora Márcia. “Nós escolhemos algumas apresentações e esses números foram selecionados somente entre os do Grupo da Cultura”, explicou. Assim, não haverá exibição das coreografias das escolas nem academias. “Porque seria inviável homenagear todas e, para selecionar apenas algumas, seria injusto”, observou.

Segundo ele, houve o cuidado de selecionar os números pela qualidade dos vídeos, então a maioria dos números apresentados serão contemporâneos, uma vez que os antigos serem inviáveis. Lucas comentou que ainda assim haverá variação na qualidade das imagens, por umas serem mais antigas que as outras.

Lucas ressaltou que a narração dos números será ao vivo, feita pela diretora Márcia. O assessor contou ainda que os musicais irão predominar. “Como é uma homenagem, haverá principalmente os musicais, que são números mais alegres, já que queremos trazer uma energia mais positiva para as pessoas”, pontuou.

Sorteio

Ele explicou como irá funcionar o sorteio das camisas comemorativas dos 20 anos. “A pessoa vai acessar e seguir a página da prefeitura ou o canal do YouTube e pode mandar mensagem, como boa noite, dizer que número que foi mais emocionante, o que mais marcou, mandar seu carinho pra gente. E no final vamos fazer um sorteio e a pessoa vai retirar na outra segunda-feira na Casa da Cultura as camisas”, disse.

Programação

Lucas disse que todos querem muito que dê certo e que esse é um momento do pessoal espairecer um pouco, se divertir e rir. Ele contou que terá números do Bombardeio e do Crazy Boys. “Estará muito legal. Fizemos com muito carinho e, apesar de estar em momento bem difícil, nós do Departamento de Cultura estamos sentindo muito por não poder fazer essa festa. Todo o Grupo da Cultura também está triste com a situação, então é um jeito da gente amenizar um pouquinho nossa saudade de não poder fazer a nossa Festa das Nações”, completou.