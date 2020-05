Cidade tem 23 obras em andamento

Em cumprimento ao projeto de lei que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, e que está em análise junto à Câmara, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) enviou recentemente a relação de obras em andamento ou em processo licitatório no município. Amarildo listou 23 obras que estão em execução ou serão executadas e também a relação de 14 obras planejadas para 2020/2021. Dentre as que estão em execução, ele citou a implantação de duas creches, sendo uma no Jardim Ferri e outra no Jardim Paraíso II, ambas paralisadas aguardando liberação de recursos.

O asfaltamento e recapeamento de ruas da cidade são obras que estão sendo priorizadas na atual gestão, sendo que no projeto com financiamento Avançar Cidades, do Ministério das Cidades, que está em execução, o valor é de R$ 2.881.088,02. O prefeito cita também o recapeamento de ruas no Jardim Bela Vista e nas ruas Afonso Busato, Antônio Chiavegati, Antônio Costa e Avenida Mons. Celestino C. Garcia. Com relação à pavimentação asfáltica e drenagem, as obras estão sendo executadas na Avenida Alice de Carvalho Buozi e Aurora Fernandes Bolonha.

Uma obra de destaque é a construção da ponte sobre o Rio Verde que liga a Av. Alice Buozi com a Rua Leonardo Nogues Rodrigues. Outra que trará grande repercussão nos cuidados com os animais da cidade é a construção do prédio da clínica de veterinária municipal que está em execução.

Outros bairros com várias ruas que estão em projeto para recapeamento, são o Jardim São José, que está em processo licitatório e também várias ruas do Jardim Fortaleza, conforme repasse realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa. Também serão recapeadas ruas da Vila Santa Terezinha e do Jardim Brasília.

Com relação às reformas, o prefeito cita aos vereadores que estão em obras a Praça Cap. João Pinto Fontão; o antigo prédio do Clube das Mães e a reforma do Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio. O antigo Clube Vargengrandense não entrou na relação, segundo apurou o jornal, pois já estaria em fase final de acabamento.

Abastecimento

No setor de Água e Esgoto, Amarildo cita que estão em andamento as obras de projetos hidráulicos para implantação do projeto de setorização no sistema de abastecimento público no município de Vargem Grande do Sul, visando reduzir os índices de perdas de água, conforme contrato com o Fehidro. Sobre o Meio Ambiente, o prefeito disse que está aguardando autorização de convênio para emissão de ordem de serviços, visando a ampliação de célula de disposição de resíduos sólidos no aterro sanitário municipal, com implantação de geomembrana de Pead para impermeabilização do aterro, também com verba do Fehidro.

Educação

Sobre as obras em execução ou a serem executadas em 2021 no setor de Educação, constam a remoção de calhas e impermeabilização de canaletas na Emeb Nair Bolonha; execução da Fase 1, de alvenarias e acabamento para a obra da Escola Municipal Flávio Iared; obras da Fase 6, da reforma de cobertura, muros, pavimentação, reservatório de água e paisagismo na Emeb Francisco Ribeiro Carril e elaboração de plano de prevenção e proteção contra incêndio para prédios do Departamento de Educação.

Também estão em processo licitatório a execução de melhoria de infraestrutura luminotécnica, com a reforma e iluminação das praças Washington Luís e Nossa Senhora Aparecida e a execução de 2.300m de rede trifásica de baixa tensão com a instalação de 62 postes e iluminação pública composta por 75 luninárias de Led de 150W e sete luminárias de Led de 100W em vias do município.

Projetos

Entre as obras citadas pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, que estão em planejamento para serem executadas entre este ano e o ano que vem, constam: Abertura de rua entre as ruas Cel Lúcio até a D. Tomaz Vaquero, ao lado do prédio da Imprensa FM; sanitários públicos em aço inox para a Pça. Cap. João Pinto Fontão; recapeamento asfáltico nos bairros Jd. São José, São Luiz e Primavera; recapeamento de ruas do Jd. Pacaembu e IV Centenário; pavimentação da Av. Manoel Gomes Casaca; construção do coletor tronco na Av. Hermeti Piochi de Oliveira; rede de drenagem na Cohab I; ampliação do Cemitério Parque das Acácias; construção do conjunto habitacional vertical junto à CDHU e Caixa; recapeamento das ruas de paralelepípedos do município e infraestrutura urbana no prolongamento da rua Cabo Lino até a Av. Alice de Carvalho Buosi.