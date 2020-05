Live do Bombardeio arrecada mais de mil kg de alimentos

O Programa Bombardeio na Web realizou no dia 8 de maio, uma Live Solidária para arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para a Ação Social de Vargem Grande do Sul. Também foi divulgada a possibilidade de fazer doações de recursos financeiros para a Associação Setembro, diretamente na conta bancária da entidade. Segundo os organizadores da ação solidária, o objetivo da live foi ajudar estas instituições neste momento de crise devido a pandemia do Coronavírus, no auxílio às famílias em vulnerabilidade, conforme cadastro na ação social e análise da situação de cada família para envio destas doações.

A live apresentou vários shows musicais de artistas de Vargem e região, com transmissão pelo Youtube e página do programa no Facebook. Foram quase 4 horas de muita música. A apresentação ficou por conta do integrante do Bombardeio, Maicon Alcântara, que também fez dupla com a cantora Aline Morgado, com o acompanhamento de Markinho Moreira no violão. O encerramento foi com a participação especial da dupla sertaneja André e Thiago, cantando vários sucessos da música sertaneja.

A sonorização ficou por conta do DJ Luis Bob. A empresa Digitalizer, através do empresário Carlos Eduardo Scacabarozi cedeu o espaço para a realização, a decoração do ambiente ficou por conta da RB Eventos e a cobertura com tenda foi feita pela Santana Eventos.

Foi arrecadado um total de 1.205 quilos entre alimentos e produtos de higiene e limpeza que foram destinados à Ação Social do município e arrecadados para a Associação Setembro somou R$ 1.130,00 em doações, feitas diretamente em conta bancária.

Segundo os organizadores, para a produção foram seguidas todas as medidas e orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto ao distanciamento e proteção com relação à Covid-19. “O objetivo foi a arrecadação de alimentos para as famílias necessitadas durante a pandemia e também alegrar um pouco cada um dos internautas em suas casas neste período em que poucas coisas podemos fazer”, comentaram os organizadores.

Eles ressaltaram que foram alcançados mais de 10 mil internautas entre os dois canais de transmissão, diversos estados e países acompanharam a live. “Tudo isso só foi possível devido à doação e ajuda de diversas empresas parceiras e de vários amigos que também doaram antes, durante e após a live, abraçando a causa com muito amor e dedicação”, destacaram os membros do Bombardeio.

“Pretendemos em momento oportuno dar continuidade a esta ação solidária para que assim possamos continuar ajudando sempre as famílias que necessitam. Agradecemos a todos que participaram com a gente deste momento incrível pelo bem do próximo”, comentaram.