Falecimentos

Faleceu nesta quarta-feira, dia 20 de maio, Laércio Coelho Otero, 70 anos, mais conhecido como Laércio “Esperança Viva”, devido ao muito tempo que trabalhou com conserto de fogão, usando o nome “Esperança Viva”. Também foi proprietário do antigo Bar Vila Rica na Rua do Comércio. Laércio gostava muito de política, vivenciando uma época em São Paulo quando o Brasil vivia o período ditadorial. Também gostava muito de leitura e chegou a publicar alguns artigos na Gazeta de Vargem Grande. Seu pai, Raphael Otero, foi expedicionário e lutou na Itália. Foi sepultado dia 21, no Cemitério da Saudade. Laércio era separado e deixou os filhos Marcelo, Rafael, Andrezza e Gerusa, as noras Leila e Maria Amélia, o genro Carlos e os netos Otávio Augusto, Ysabela, Maria Eduarda, Maria Clara, Pedro, Mateus, Ygor, Yasmin e Raphael Yudi.

Faleceu o sr. José Laci de Souza Pinheiro, no dia 17 de maio, aos 62 anos de idade. Deixa a esposa Regina, as filhas Daiana e Amanda, o genro Tiago e o neto Otávio. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Aparecido Venâncio de Andrade, no dia 18 de maio, aos 74 anos de idade. Deixa a esposa Ladir Aparecida, os filhos Elaine e Júlio, o neto Rafael e o bisneto Pedro. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Waldemar Asnaldo, no dia 18 de maio, aos 79 anos de idade. Viúvo de Irene, deixa os filhos Magno, Márcia e Mara, o genro Marcos e a nora Rita, os netos Luís Felipe, Vinícius, Isabela, Matteo e Talita e a bisneta Cecília. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Orlando Ferreira Pinto, no dia 20 de maio, aos 65 anos de idade. Solteiro, deixou a irmã Josete, o cunhado Edilberto e os sobrinhos Priscila, Fabíola, Camila e Thaísa. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Antônio Arrigoni, no dia 20 de maio, aos 86 anos de idade. Viúvo de Carolina Braulio Arrigoni, deixou os filhos Maria Elizabete, Antônio Ronaldo e Marilda Aparecida, o genro Lorival, os netos Verônica, Mariana, Marília, Marco Antônio, Felipe e Carolaine, e os bisnetos João Gabriel, Bruno Henrique, Luís Paulo, Guilherme, Maria Luísa, Enzo Gabriel, Anni Carolina, Lorena, Davi, Emily Luna. Foi sepultado no dia 20 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Vítor Marques, no dia 20 de maio, aos 59 anos de idade. Deixa a mãe Anésia, a esposa Vera Lúcia, os filhos Aline, Bianca, Giovana, Michel, Vitória e Franklin, os genros Marcelo, Maicon e Igor, a nora Fabiana e os netos Otávio, Maurício, Alice, Isaac, Pedro, Enzo e Sofia. Foi sepultado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.