A dupla de gatinhos Rikinho e Neusinha é a atração desta semana da coluna Momento Pet. As fofuras alegram o lar da judoca vargengrandense Márcia Andrade Luís Othero.

Os gatinhos foram adotados há duas semanas junto a uma amiga. Rikinho e Neusinha não possuem raça definida, mas para ela isso não importa muito, e sim a alegria que eles proporcionam à família. “Sempre amei gatos, então adotei com muitíssimo amor”, comentou.

Os cachorros também enchem o lar de alegria. Há 10 anos, Nara foi encontrada na rua e adotada com muito amor por Tereza Regina Ribeiro, mãe de Márcia, que também adotou o cãozinho Theo há seis meses. A família toma conta com muito amor dos bichinhos. Nara tem sua alimentação leve, para evitar problemas de saúde. Já Theo, que morre de medo de visitas, também tem cuidados com alimentação e banho.