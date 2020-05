Exemplo 1

Desde que a determinação da quarentena passou a vigorar em Vargem, o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) fechou seu escritório na Rua Cel. Lúcio e se mantém em isolamento. Situado no grupo de risco, mais de 60 anos, Rossi, que é provável candidato às eleições municipais deste ano, mantinha contato direto com seus corregionários não só no seu escritório, como também visitando os bairros e o comércio em geral. O coronavírus interrompeu, por enquanto, a principal arma do pré-candidato do PSD, seu contato direto com o povo.

Exemplo 2

Já o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que também se pronunciou como pré-candidato à reeleição, dá exemplo ficando no cargo e comandando todos os esforços para que a população não seja contaminada pelo Covid-19. Como diz o velho ditado, cada macaco no seu galho e o mais importante, ambos dando bons exemplos para a população.

Eleições adiadas?

Por falar em eleições municipais, nesta quinta-feira, dia 21, o presidente da Câmara Federal Rodrigo Maia (DEM), afirmou que o Congresso Nacional estuda adiar as eleições municipais que ocorreriam no dia 5 de outubro, para serem realizadas ou no dia 15 de novembro ou no dia 6 de dezembro de 2020. Ambas as datas cairíam em um domingo. Tudo a depender da evolução do coronavírus no Brasil.

Barreiras sanitárias

Municípios da região de Vargem, como Casa Branca, São Sebastião da Grama, Caconde, Poços de Caldas e São José do Rio Pardo já adotaram medidas de bloqueio ou restrição de acesso de pessoas de outras cidades. Na página da Gazeta no Facebook, a população tem pedido para que Vargem adote medidas semelhantes.

Covid-19

O infectologista Marcelo Galotti, ouvido pela Gazeta em reportagem publicada nesta semana, alerta que o pico da Covid-19 na cidade ainda deve acontecer. O município tem registrado aumento no número de casos e as medidas de prevenção devem ser mantidas.

Contra rumores

Em uma época tão conturbada, pessoas que espalham boatos e rumores por rede sociais e aplicativos como WhatsApp prestam um verdadeiro desserviço às autoridades sanitárias que estão lutando diariamente para conter a expansão da doença. Caso receba alguma dessas fofocas, o internauta não deve repassar e sim checar com fontes oficiais, como a prefeitura, ou órgãos sérios de imprensa, como a Gazeta de Vargem Grande, a veracidade dos fatos.

Novos veículos

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) anunciou a aquisição de duas novas vans executivas para a frota da prefeitura. Os veículos serão usados no Departamento de Saúde, para o transporte de pacientes em tratamento em outros municípios. Cada veículo custou R$ 163,4 mil. Um deles foi adquirido com recursos próprios do município e outro com auxílio de verba direcionada pelo deputado Paulo Teixeira (PT).