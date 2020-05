Ruas terão novo sentido de direção a partir de segunda, dia 1º

A partir desta segunda-feira, dia 1º, serão efetuadas uma série de mudanças no sentido de direção de ruas da cidade. De acordo com o Departamento de Segurança e Trânsito do Município (Desetran), o objetivo é melhorar a fluidez do trânsito, além de garantir a segurança dos pedestres, ciclistas e motoristas.

As mudanças serão região central da cidade e também nas proximidades do Hospital de Caridade.

Segundo Flávio Dei Agnoli, diretor do Desetran, a rua Major Antônio de Oliveira Fontão passará a ter sentido único em toda sua extensão. Ele observou que vias que são parte sentido único e parte sentido duplo de circulação causam confusão aos motoristas, aumentando os riscos de acidentes. “Desta forma, aproveitamos a obra de recapeamento asfáltico para fazer essa alteração, melhorando a segurança do trânsito no local”, ressaltou.

Também estão sendo instaladas placas de sinalização para orientar os motoristas quanto ao melhor trajeto para saída do município, acessando a Rodovia que liga as cidades vizinhas São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama e Poços de Caldas.

A rua Professor Aquiles Rodrigues, sofrerá alteração apenas no trecho compreendido entre as Ruas Coronel Lúcio e Major Antônio de Oliveira Fontão. “Esse trecho será sentido único de circulação, para facilitar e dar segurança para os motoristas acessarem a Rodovia, o restante da via continuará sentido duplo de circulação”.

Hospital

Outra alteração que passa a valer nesta segunda-feira, é na rua entre o Hospital e a praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. A via terá sentido úndio de direção, da Casa Humanitária até a Rua dos Paulistas. Já a rua José Moreira (atrás do Centro de Saúde) passa a ter mão única no sentido do cruzamento com a Rua Paraíso até a Rua dos Paulistas. A rua Antônio Rodrigues do Prado (lateral do Centro de Saúde, na Vigilância Sanitária) passará a ser toda mão única no sentido Rua dos Paulistas-Hospital.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é evitar acidentes, principalmente no cruzamento em frente ao Hospital de Caridade, devido ao grande fluxo de veículos de ambos os lados, que dá acesso a uma área de urgência e emergência.