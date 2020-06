Histórias do Futebol em Vargem: Campeonato Municipal de 1967

As tardes de domingo na nossa cidade há muito tempo não são iguais àquelas que nós, saudosistas, “curtimos” na década de sessenta. Como era bom esperar a semana inteira pelo futebol do final de semana no campo da A.A. Vargeana. Não tinha televisão e tantas outras opções como temos agora para nos afastar das emoções que os confrontos entre equipes da cidade proporcionavam para quem gostava de apreciar as “pratas da casa”. Todos os que estavam em campo eram conhecidos e reconhecidos independente da profissão, ou se eram apenas estudantes.

No gramado o uniforme não discriminava ninguém, mas o número da camisa sim. Na defesa os menos técnicos, do meio para frente os mais habilidosos, nisso o futebol continua igual até hoje, apesar de que tanto naquela época como agora muitos zagueiros eram diferenciados e talentosos (qual vargengrandense não se lembra do Carioca).

Quando passo em frente ao Estádio Municipal muitas recordações emergem na memória e me remetem àquele tempo distante e tão presente. Quem se lembra do Campeonato Municipal de 1967? O torneio início, coisa antiga que poucos sabem do que se trata, foi disputado no dia 19 de março. Ele funcionava como uma apresentação das equipes que disputariam o campeonato e que naquele ano eram cinco, S.E Vargengrandense, S.E. 1º de Maio, XXI de Abril F.C., Botafogo F.C e Lagoa Formosa F.C. .

Minha equipe era a Sociedade Esportiva Vargengrandense, claro que o nome tinha relação com a Sociedade Esportiva Palmeiras, a maioria dos jogadores eram palmeirenses. Nossa camisa era amarela com gola e punho verde o calção azul e as meias eram verde e amarelas. Tenho anotado, no meu caderninho de memórias até quem eram os diretores do time – presidente, Olavo Pereira, vice-presidente meu pai, José Cortez, secretário Idevaldo Nora, o tesoureiro Salvador Bartichiotti e o técnico era Nêgo, que tinha jogado comigo no Rio Branco, campeão municipal do ano anterior.

Tudo redigido, com minha caligrafia e muito capricho, num caderninho que acabei encontrando graças à pandemia e à necessidade de ocupar o tempo fazendo faxina. O Vargengrandense foi o campeão do Torneio Início vencendo, no jogo final, o Botafogo por um a zero.

Na primeira partida o XXI de Abril venceu o 1º de Maio por um a zero e na segunda o Vargengrandense derrotou a Formosa por dois a zero. No sorteio que indicou a ordem dos jogos o Botafogo ficou em vantagem, esperando o vencedor do primeiro jogo, e soube aproveitar vencendo por dois a um o representante da Vila Polar.

A partida final foi muito disputada e o gol da vitória do Vargengrandense só aconteceu no segundo tempo através de penalidade máxima cobrada por Careca. Dois jogadores do campeão foram expulsos na segunda etapa, Jobed e Flávio, e com eles o zagueiro central do Botafogo. Vale a pena lembrar o nome dos atletas que disputaram o Torneio Início do Campeonato Municipal de 1967, mas as equipes sofreram modificações no decorrer da competição:

S.E. Vargengrandense era composta por Celso Cortez, Moacir Bertoloto, Zé Mazzeto (Banana), e Toninho (Gordo) – Flávio e Caréca (irmãos) – Eduardo Sbardellini, Luisinho, Jobed, Zé Alberto Cortez e Betinho Navarro. Técnico – Nego.

Botafogo F.C. formado por Canela, Tião, Zé e Bertoloto – Zezão e Tião Garça – João, Carioca, Bilica, Zé Mangueira e Cido. Técnico – Gregório.

XXI de Abril F.C. composto por Berto Avião, Fermoseli, Becão e Divisa – Fiorini e Arquimedes – Paulinho, Geraldino, Miguelzinho, Nino e Nelsinho. Técnico – Farofa.

S.E Primeiro de Maio tinha os jogadores Célio, Paulo, Zé Domingos e Canhoto – Ditão e Grego – Chico, Ferrinho, Wilsinho, Ferrão e Enos. Técnico – Limerci.

Lagoa Formosa F.C: não tivemos acesso a escalação da equipe.

Na próxima edição do jornal contaremos um pouco mais deste campeonato cheio de surpresas! Até lá.

José Alberto Aguilar Cortez