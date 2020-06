Diocese anuncia retorno gradual das celebrações para 13 de junho

Em um decreto publicado nesta terça-feira, dia 2, o bispo diocesano D. Antônio Emídio Vilar, informa que devido as orientações sobre as flexibilizações e reabertura progressiva da quarentena adotada como medida de prevenção à covid-19, a diocese de São João da Boa Vista irá efetuar o retorno gradual das celebrações litúrgicas a partir de 13 de junho.

Segundo o publicado na página da Diocese na internet, os padres nomeados representando os 18 municípios da diocese entregarão uma carta de comunicação sobre esta reabertura aos prefeitos.

O bispo D. Vilar afirmou ainda que pessoas que fazem parte de grupos de risco ou que ainda não podem participar presencialmente das missas poderão continuar acompanhando as celebrações pelos meios online.

O decreto estabelece ainda protocolo para a retomada das missas, como medidas para evitar filas, uso de máscaras, limitação de fiéis equivalente a no máximo 30% da capacidade do templo, estabelecer a distância de segurança mínima de 1,5 metro frontal e lateral entre cada fiel, entre outros.

Leia o decreto do bispo D. Vilar.