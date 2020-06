Memórias dos 20 anos da Festa das Nações

Não posso esquecer quando tudo começou. Eu acabava de me aposentar no Magistério, já fui convidada para ser Diretora de Cultura naquele início de 2001. Foi então que o Prefeito Celso Ribeiro me disse: ‘Aquilo que você fazia na SBB para uma elite, você vai fazer agora na praça e os artistas serão as crianças e os jovens dos quatro cantos da cidade, sem nenhuma discriminação’. Com o hábito de enfrentar desafios, acionei o botão coragem e foi o que aconteceu.

Minha primeira atitude foi convocar minhas ex-alunas do Magistério que participavam comigo do Chá Cultural, pois além de estarem avançadas na questão detalhe, disciplina, experiência, mesmo não sendo profissionais, tinham a perfeita ideia de que Cultura e Educação deveriam caminhar juntas. Com elas e os talentos musicais já revelados, tentaríamos de início representar vários países com músicas e coreografias.

Os recursos eram limitados e a cidade estava em uma situação complicada. E nós, buscando o melhor, já fomos emprestando parte do guarda-roupa que já existia no Fleming, levantando voluntários e colaboradores. E eles confiantes foram aparecendo.

Foi assim que num tablado descoberto, aconteceu a primeira Festa. E o povo amou, porque não conheciam a estrutura que temos hoje.

Me lembro do clima desse trabalho, um misto de ansiedade e satisfação. Homens de destacada experiência na cozinha se apresentaram e nós, com algumas amigas abnegadas e o Círcolo Italiano completamos a área da culinária típica. A sorte estava lançada, o nível de riscos ainda era grande. Pois, naquele momento, as entidades não ousaram arriscar.

Na rua, algumas pessoas perguntavam: Dona Márcia, nós sabemos o que é quermesse, mas o que é Festa das Nações que está escrito ali naquela faixa? Aí, eu explicava. Não faziam ideia, mas sempre nos dirigiam olhares de entusiasmo e curiosidade.

Por outro lado, não era fácil enfrentar as dúvidas que algumas colegas levantavam: Você irá colocar na praça da cidade meninas dançando com roupa árabe, de barriga de fora, ou com namorado? E os gracejos e assobios? Você não tem receio do constrangimento? Mas, eu sabia e acreditava no que estava fazendo, não só porque o povo merecia, mas porque desenvolver talentos e descobrir valores na nossa cidade era essencial.

O Departamento de Educação comandado pela Fábia, que na época, só tinha três escolas, decidiu participar. Era mais um desafio: colocar crianças pequenas que nunca enfrentaram o lide de um grande público em uma festa noturna. E as crianças da Mário Beni, com apoio da direção, subiram ao palco. Foi mais emocionante ainda quando uma das portuguesinhas perdeu a sapatilha e continuou dançando e só foi catar a sapatinho quando a dança terminou. Isso provou, mais uma vez, que provocar a autoestima é muito importante na educação. Também a Escola Estadual Aquiles Rodrigues, comandada na parte artística pela brilhante Silvana Junqueira, levou o seu bairro até a Festa e nossos músicos e cantores completaram a emoção.

Quando a Festa acabou no seu terceiro dia, pela aprovação do público e autoestima dos que trabalharam em todas as áreas, já percebemos que haveríamos de repeti-la por mais três anos, naquela administração. Mas por 20 anos, nem em sonho!

Continua na próxima edição

Márcia Ap. Ribeiro Iared