Pandemia leva Campanha do Agasalho a mudar arrecadação

Prefeitura realizou aquisição de cobertores para serem distribuídos às famílias atendidas pela Ação Social

Com a frente fria da última semana, uma amostra do inverno chegou em Vargem Grande do Sul. Todos os anos, famílias em situação de vulnerabilidade são ajudadas pela Campanha do Agasalho realizada pela prefeitura. Em 2020, a arrecadação não pôde acontecer da maneira tradicional, no entanto isso não impossibilitou que peças fossem reunidas.

Segundo a prefeitura, cobertores novos foram comprados pelo Departamento de Ação Social, que está realizando uma Campanha de Arrecadação, também de cobertores, junto aos empresários do município.

A prefeitura explicou que a tradicional Campanha do Agasalho para arrecadação de roupas não será realizada, seguindo a uma orientação do Fundo Social de São Paulo e Departamento de Saúde, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus e os riscos de contaminação da covid-19.

No entanto, o Departamento de Ação Social recebeu doações de roupas da população e também do Tiro de Guerra 02-092, que foram arrecadadas junto aos atiradores de Vargem Grande do Sul. As peças foram lavadas e serão distribuídas às famílias que estão passando por vulnerabilidade social, bem como os cobertores comprados e arrecadados pela campanha.

A distribuição será realizada diariamente conforme as famílias procurarem ajuda na Ação Social, evitando aglomerações e seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, como o distanciamento de dois metros, uso de máscaras e higienização das mãos.

Mesmo sem a realização da anual Campanha do Agasalho, o Departamento de Ação Social, à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro, está recebendo doações no local.