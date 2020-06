Praças Washington Luís e a de Nossa Senhora Aparecida serão reformadas

A Câmara Municipal aprovou no final de abril, uma abertura de Crédito Adicional Especial no valor de aproximadamente R$ 319 mil para reforma, visando a melhoria de infraestrutura e iluminação da Praça Washington Luís e Praça Nossa Senhora Aparecida, com fornecimento de mão de obra e materiais. O valor será usado para contabilizar os recursos com o objetivo de contratar empresa especializada para o serviço.

Segundo o projeto, as duas praças que receberão melhorias contam com um grande fluxo de pessoas em virtude da localização. Uma delas, pela proximidade com o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e a Igreja Nossa Senhora Aparecida, e a outra por estar na área central e próxima ao Paço Municipal, contando também com o fluxo de alunos, pais e professores da Escola Estadual Benjamin Bastos.