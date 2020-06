Adolescente foi pego traficando drogas

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por tráfico de drogas, no domingo, dia 24, na Cohab 5. O fato aconteceu durante patrulhamento da equipe formada pelos soldados Salomão e Silas.

A equipe avistou um adolescente já conhecido pela prática de tráfico de drogas em uma praça do bairro. Ele foi abordado e revistado, após os policiais terem visto ele em atitude suspeita, aparentemente vendendo drogas a um rapaz de bicicleta. Ao ser perguntado pelos policiais, o adolescente confessou ter vendido uma pedra de crack ao ciclista por R$ 10,00 e que o restante da droga estaria em sua casa.

A equipe fez contato com a mãe do adolescente, que autorizou e acompanhou a localização da carteira dele. Nela havia R$ 840,00 em cédulas e moedas. No quintal da residência, onde o garoto indicou que estava escondido as drogas, foi localizado atrás de um piso, dois kits com 20 pedras de crack embaladas e prontas para a venda.

O adolescente foi apresentado no Plantão Policial, onde foi feito o boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas. Após prestar esclarecimentos, o garoto foi liberado para a mãe.