Dia 28 de maio: Dia internacional de luta pela saúde da mulher

A data foi criada para chamar a atenção e conscientizar a sociedade sobre os diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres. Os cuidados preventivos são essenciais para manter a saúde e diminuir o risco de muitas doenças. As mais frequentes que podem causar sérios danos à saúde da mulher e podem ser prevenidas ou diagnosticadas precocemente são: Doenças cardiovasculares, câncer (mama, colo do útero, intestino, ovário, endométrio) osteoporose e endometriose, síndrome dos ovários micropolicísticos, depressão e doenças auto imunes.

Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de mulheres com mais de 50 anos (após a menopausa). Incluem infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico/cerebral (“derrame”). Algumas condições que aumentam o risco dessas doenças são hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, tabagismo e sedentarismo.

Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum nas mulheres e a segunda causa de morte nesse grupo. Cerca de 90% dos tipos de câncer de mama são curáveis se diagnosticados precocemente e tratados de maneira correta. Os fatores de risco elevados são os de caráter genético (mãe ou irmã que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos e antecedente pessoal de câncer de ovário), obesidade, tabagismo, dentre outros fatores.

Câncer de colo do útero é uma doença silenciosa no seu início e começa com lesões que não causam sintomas. A detecção do câncer em estágios iniciais pode ser feita através do exame de Papanicolau (“preventivo”). É causado pela infecção persistente de alguns tipos de HPV (papilomavírus humano), cuja transmissão é basicamente por via sexual. O Papanicolau é indicado para mulheres que já iniciaram a vida sexual, devendo, segundo o INCA, ser realizado periodicamente dos 25 aos 64 anos de idade. No entanto, não há contraindicação para fazer o exame fora dessa faixa etária – avaliada a critério médico. Há disponível na rede pública a vacina para HPV que deve ser realizada em meninas dos 9 aos 14 anos e previne a infecção por alguns tipos de HPV.

Câncer de intestino (cólon e reto) é o 2º tipo de câncer mais comum nas mulheres. Está associado a hábitos de alimentação, tabagismo e fatores genéticos.

Câncer de ovário e Câncer de Endométrio é mais incidente em mulheres acima de 50 anos. As consultas periódicas são de suma importância pois o diagnóstico precoce aumenta muito a chance de sucesso do tratamento.

Já a osteoporose é uma doença do esqueleto, onde ocorre perda de massa óssea, aumentando o risco de fraturas. Sua frequência aumenta com a idade, principalmente após a menopausa.

A endometriose atinge mulheres na fase reprodutiva, ou seja da primeira à última menstruação. O diagnóstico precoce diminui as sequelas por ela ocasionadas e menor risco de infertilidade.

A síndrome dos ovários policísticos é uma doença que afeta comumente as mulheres, ocorrendo cistos ovarianos associados a alterações hormonais e metabólicas com aumento dos níveis de colesterol, triglicérides, glicemia e resistência à insulina.

Depressão é uma doença caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia e prostração. Afeta duas vezes mais mulheres do que homens.

Já as doenças auto imunes são grupos de doenças onde ocorre uma desordem do sistema imunológico com ataque e destruição dos tecidos saudáveis do corpo por engano. Afeta sete vezes mais mulheres do que homens

Essas doenças são atribuídas, em parte, a dupla jornada feminina de trabalho e atenção a família, fazendo com que muitas deixem, inclusive de fazer exames periódicos de rotina. Manter uma alimentação saudável, peso corporal adequado, praticar atividade física regular e não fumar são fundamentais para uma boa saúde, podendo prevenir muitas doenças e diminuir o risco de desenvolver vários tipos de câncer. A realização de exames periódicos, com detecção precoce de doenças faz com que a maioria destas sejam tratadas e curadas.

Previna-se. Proteja-se. Sua saúde merece e deve ser sua prioridade.

FONTE: SOGESP-INCA

Dra. Cristiane Coracini Morandin