Mulher cai em golpe achando que emprestava dinheiro ao irmão

Uma mulher de Vargem Grande do Sul foi vítima de golpe de estelionato pelo WhatsApp, na sexta-feira, dia 22, e notou apenas no dia seguinte. O golpista se passou por seu irmão no aplicativo e tinha, inclusive, a foto dele no perfil.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia da Polícia Civil, durante a conversa, a pessoa pediu R$ 1.450,00 emprestado e disse que o dinheiro teria que ser transferido diretamente para uma conta de outra pessoa.

Em razão ao limite para transferência de seu aplicativo, a mulher só conseguiu transferir R$ 1.000,00 para a conta de um correntista com endereço de Goiânia (GO). A vítima chegou a falar para a pessoa, que se passava por seu irmão, para ir buscar diretamente em sua casa o restante do dinheiro e a pessoa afirmou que não conseguiria sacar.

No dia seguinte, seu irmão lhe telefonou e perguntou se ela estava precisando de dinheiro emprestado. Constatou-se então que a mesma pessoa estava tentando dar o mesmo golpe em seu irmão se passando por ela.

Segundo o gerente de seu banco, o dinheiro que a vítima transferiu para a conta do golpista foi retirado imediatamente da conta de destino.