Mulher traficava no Bosque Municipal e foi presa pela PM

Durante patrulhamento da equipe da Polícia Militar, formada pelos soldados Salomão e Silas, na terça-feira, dia 26, uma mulher foi presa por realizar tráfico de drogas no Bosque Municipal, ao largo da Barragem Eduíno Sbardellini.

A equipe avistou a mulher andando de bicicleta e como já era de conhecimento dos PMs que ela realizava tráfico de drogas no local, foi abordada. De início, ela negou, no entanto, em sua carteira foram localizadas três porções de maconha prontas para a venda e R$ 12,00, além de um celular.

A mulher disse que não se lembrava de seu endereço, porém a equipe já tinha conhecimento por algumas indigências e foi ao local. Foi feito o contato com a sua irmã, que autorizou e acompanhou as buscas.

No armário da cozinha, dentro de um pote azul, foram encontradas nove porções de maconha de tamanho maior, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, diversas embalagens plásticas e um pote vermelho contendo maconha a granel.

A mulher assumiu a propriedade dos objetos localizados e foi conduzida ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão.