PM prendeu rapaz por tráfico de drogas em casa no Jardim Morumbi

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um homem por tráfico de drogas, no Jardim Morumbi, na quinta-feira, dia 28. A equipe formada pelos soldados Salomão e Silas estavam em patrulhamento pelo local, quando o homem, ao perceber a presença policial, dispensou algo no chão.

O rapaz foi abordado e na busca pessoal foi localizado um celular e R$ 202,00 em cédulas. A equipe verificou que o que o homem dispensou foi um cigarro artesanal de maconha.

Diante das denúncias que pesam sobre ele e seu irmão, foi questionado se em sua residência teria mais drogas, sendo confirmado por ele que em seu quarto teria mais uma quantidade de maconha.

Nas buscas pela casa, foi localizado em seu quarto um tijolo de maconha, 31 porções de maconha prontas para venda, um caderno com anotações e uma balança digital. No quarto do irmão, foi localizado ocultado no fundo de um ventilador, duas porções grandes de maconha e sua cédula de identidade.

Na cozinha foi localizado duas facas com resquícios de maconha, dois rolos de plástico transparente, dois rolos de fita isolante e um rolo de fita transparente. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao rapaz pelo crime de tráfico de drogas.

Cientificado de seus direitos constitucionais, ele foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) local, onde passou por exame médico cautelar. Depois ele foi apresentado no Plantão Policial em São João da Boa Vista, onde delegado ratificou o flagrante, permanecendo preso à disposição da Justiça.