Sicredi realiza campanha de arrecadação de cobertores

A Sicredi de Vargem Grande do Sul, em parceria com a Associação Setembro, está realizando uma campanha de arrecadação de cobertores novos para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha teve início na segunda-feira, dia 25, e segue até o dia 12 de junho.

A gerente da agência, Daniela Muraroli Bernardes Doval, explicou que a ideia veio principalmente por causa do dia C, que é o dia do Cooperativismo, celebrado no dia 4 de julho. A campanha acontece em parceria com a Associação Setembro, trabalhando com a necessidade da Associação, que hoje atende 150 famílias em risco e a ideia, segundo ela, é arrecadar os cobertores para a chegada do frio.

Inicialmente, a arrecadação seria de agasalhos e cobertores novos ou usados. No entanto, Daniela explicou que optaram pela arrecadação apenas de cobertores novos por causa da pandemia do novo coronavírus, como forma de prevenir e não correr riscos desnecessários, nem para que fosse necessário a higienização e esterilização de todos eles, o que dificultaria a distribuição.

Daniela contou que a Sicredi firmou uma parceria com a loja Evolução, que fez um preço mais em conta em cobertores de boa qualidade. No entanto, as pessoas podem doar qualquer quantidade de dinheiro e no final de cada dia, o recurso arrecadado é destinado à compra das peças.

De acordo com o informado, a cooperativa optou pela divulgação boca a boca e uso das redes sociais. “A cooperativa sempre está conversando com o associado, assim como a Associação Setembro, que está apoiando a campanha”, disse Daniela.

A gerente explicou que a campanha segue até o dia 12 de junho para que a demanda seja atendida no momento certo. “Se fizéssemos um período muito longo, não conseguiríamos atingir a necessidade daqueles que precisam. Caso haja a necessidade de prolongar pela quantidade e o frio, será feito”, comentou.

O objetivo, segundo ela, é arrecadar no mínimo 500 unidades para suprir a necessidade da Associação Setembro, em relação às 150 famílias já assistidas. Até a sexta-feira, dia 29, em cinco dias de campanha, foram arrecadados 93 cobertores.

A integrante da Associação Setembro, Thaisa Pavan, explicou que os cobertores serão encaminhados inicialmente a essas famílias e após suprir essa necessidade, se a quantidade arrecadada permitir, os cobertores serão doados também às entidades da cidade.

Thaisa pontuou que o foco da Associação é auxiliar às entidades, mas agora, especificamente por causa da pandemia, estão fazendo doações de alimentos, montando cestas básicas e distribuindo a essas famílias. Ela contou que a previsão é repetir essa doação pelos próximos três meses, ajudando de preferência as mesmas famílias para que não seja algo constante, criando vínculos.

Para realizar doações, a cooperativa fica na Praça Capitão João Pinto Fontão, nº 137, no Centro, e os cooperados podem doar das 9h às 17h. A Associação Setembro também tem um posto de coleta, à Rua Francisco Ribeiro Carril, 454, no Centro, das 9h às 18h, menos do meio-dia às 13h.