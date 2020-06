Falecimentos

Faleceu o sr. Aridio Felisbino, no dia 22 de maio, aos 83 anos de idade. Deixa a esposa Anésia e as filhas Eliane e Elisabete, o genro José Eduardo, os netos Felipe, Leonardo e Catarine, e as bisnetas Pietra e Maria Fernanda. Seu sepultamento aconteceu no dia 23, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Emília Silvestre, no dia 27 de maio, aos 72 anos de idade. Era solteira, deixa o pai Valentin Silvestri, os irmãos Maria, Samuel e João Paulo, o cunhado José, as cunhadas Alexandra e Silvana, e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdemir Antônio Ventavoli, no dia 27 de maio, aos 47 anos de idade. Deixa os pais Maria José e Ézio Ventavoli, os irmãos Valdecir, Vanir, Valdir e Valdair, cunhadas e sobrinhos. Deixa a esposa Cristina, os filhos Jefferson, Aline, Evelin, Douglas e Agnes, e o genro Leonardo. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Municipal de Itobi.