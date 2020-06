Jogo do 7 erros da Jita Kyoei

A Associação Jita Kyoei de Judô, através de seu Projeto Social de Judô, pensando no bem estar físico, psicológico e espiritual de seus judocas e de seus familiares, durante a quarentena de prevenção à pandemia, lançou inúmeras atividades e desafios no intuito de entreter, aproximar, animar e treinar seus participantes para que se mantenham firmes, fortes e focados neste difícil período.

Recentemente, a associação lançou um divertido jogo dos sete erros. A atividade foi divulgada na página da Jita Kyoei no Facebook e tem como objetivo trabalhar a atenção e o raciocínio das pessoas.

Numa parceria com a Gazeta de Vargem Grande, a atividade também está nesta edição do jornal. Basta olhar cuidadosamente as duas fotos desta reportagem e buscar os sete erros.

Encontre os 7 erros entre as duas imagens: