Reabertura

Com o anúncio do governador João Dória (PSDB) de reabertura gradual da quarentena instalada por conta da pandemia de covid-19, muita gente já respira aliviada. O comércio e o setor de serviços de Vargem Grande do Sul já davam sinais de que não teriam muita base de sustentação para um período mais longo de restrição.

Videoconferências

Nos últimos dias, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) participou de duas videoconferências com o Secretário de Estado da Infraestrutura, Marcos Penido, e prefeitos da região, com o objetivo de discutir e elaborar o plano de retomada gradual de atividades do comércio. Para Amarildo, depois de 60 dias de quarentena o fato do Governo do Estado procurar os prefeitos para dialogar foi considerado positivo.

Cuidado

No entanto, a reabertura do isolamento será gradual e respeitando todas as medidas de prevenção. Afinal, a cidade começou a registrar recentemente os primeiros casos da covid-19. Ou seja, por aqui onde a pandemia está apenas começando, todo cuidado ainda é pouco.

Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

Conforme o cronograma estabelecido pelo governo, os eventos, como festas, shows, campeonatos com torcidas, serão os últimos eventos a serem liberados. Assim, a realização da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, prevista para o final de julho ainda não está garantida.