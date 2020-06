Trio armado rende moradores e rouba duas casas no Jd. Itália

Por volta das 20h da sexta-feira, dia 5, três homens pularam o muro que dá acesso ao bairro e invadiram uma casa onde estava um casal e seus filhos.

Um casal vizinho com suas crianças também foi rendido. Duas outras pessoas que estavam na rua passeando com um cachorro nesse momento também foram abordadas pelos criminosos. Todas as vítimas foram mantidas em um dos cômodos da primeira casa.

Eles roubaram os pertences das duas casas e fugiram com o carro da primeira família.

A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos não foram localizados até o momento.

Felizmente, apesar dos prejuízos financeiros, as vítimas não foram feridas e passam bem.