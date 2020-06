Agência do Correios de Vargem foi furtada

A agência de Vargem Grande do Sul da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi vítima de um furto qualificado no dia 26. Por volta das 20h30, duas encomendas foram levadas.

O representante da empresa compareceu na Delegacia de Polícia na manhã seguinte para elaborar um boletim de ocorrência. Segundo ele informou, foi observado a partir da câmera de segurança do local, que por volta deste horário, indivíduos desconhecidos invadiram o pátio.

Em seguida, conforme o relatado, com o auxílio de uma barra de ferro, que ainda estava no local, forçou a porta do imóvel. Com isso, conseguiram entrar no interior do local e subtrair, segundo o levantamento realizado pelos funcionários, duas encomendas.

De acordo com o representante, os invasores ainda danificaram a embalagem de uma outra encomenda, que não chegou a ser levada. Ele explicou que a câmera não captou nenhuma pessoa, pois foi virada pelo invasor.