Cultos evangélicos presenciais também serão retomados

Segundo o pastor Anderson Silva, da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, eles também estão se programando e aguardando o decreto do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) para a retomada dos cultos.

“Logo após do decreto municipal, nós vamos de maneira moderada voltar com os cultos, aguardando e respeitando as devidas restrições pedidas pelo Ministério da Saúde, tanto pelo número de pessoas, como de limpeza das mãos e higiene no geral”, explicou.

Ele comentou que a retomada dos cultos será gradativa. “Serão conforme o Ministério da Saúde exigir, visando sempre a segurança e a saúde das pessoas. Entendemos que toda essa ação que teve vai mudar completamente nossa higienização e a maneira de fazermos culto e abordarmos as pessoas”, pontou.

Sobre o trabalho online, o pastor falou ainda que acredita que toda situação tem o lado ruim, mas que é necessário enxergar se há um lado bom. Ele pontuou que não ficaram parados, que trabalharam muito online e que acredita que vão colher frutos.

“Acredito que esse trabalho online que fizemos nos reeducou para um novo momento, uma nova postura, onde vamos trabalhar forte presencial no devido momento, mas também vamos trabalhar muito forte no online. Vimos que tem suas virtudes também trabalhando online, tanto pelas mídias sociais e todas as maneiras que acreditamos e entendemos que hoje é nos disponibilizado”, completou.