Faleceu Enos Mansara Filho, no dia 30 de maio, aos 55 anos de idade. Deixou os filhos Renan e Franciele, genro, nora, a irmã Ana Cláudia, netos e netas. Seu sepultamento aconteceu no dia 31, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Alzira Venâncio Facci, no dia 31 de maio, aos 86 anos de idade. Viúva, deixou os filhos, genros, netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 31, no Cemitério Parque das Acácias.