Morador foi autuado por corte de árvore em APP

A equipe da Polícia Militar Ambiental, formada pelo 1º sargento Melizi e pelo cabo Elias, efetuou no sábado, dia 30, advertência a morador de rancho em bairro rural de Vargem Grande do Sul por corte de árvore e intervenção em Área de Preservação Permanente (APP).

A ação ocorreu devido a uma denúncia sobre esses fatos e foi constatado a veracidade da denúncia em uma área correspondente a 0,0004 ha, impedindo a regeneração natural de demais formas de vegetação, mediante a construção de alambrado.

Foi verificado também o corte de uma árvore, ambos em área de preservação permanente projetada por curso d’água denominado Jaguari Mirim, sem que fosse apresentada a autorização do órgão ambiental competente.

Diante dos fatos, foram elaborados os respectivos Autos de Infração Ambiental por violação, na modalidade de advertência, sem prejuízo da responsabilização penal nos termos da Lei Federal, ficando a área objeto da autuação devidamente embargada até deliberação do Atendimento Ambiental.