Na quarentena, casais celebram em casa o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é a data mais esperada do ano para os casais apaixonados. A ocasião é celebrada no Brasil desde 1949 e é marcada pela troca de presentes como demonstração de afeição e amor. Em 2020, a data será celebrada na sexta-feira, dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro.

Thaís Caroline de Jesus, de 25 anos, e o namorado Pedro Henrique Cruz, de 24 anos, vão passar por essa data pela segunda vez. Neste ano, a comemoração será acompanhada por Nicole, filha de seis meses do casal.

Dois dias antes da data especial, Thaís e Pedro comemorarão dois anos de namoro. No ano passado, eles celebraram a data jantando em um restaurante japonês e fizeram a especial troca de presentes. Ela contou que ganhou um tênis na ocasião e deu de presente uma camisa.

Para ela, o mais importante na data é poder recordar todos os bons momentos que o casal tem juntos. “Eu acho que temos que lembrar sempre o respeito que temos um pelo outro, celebrar a alegria e a união sempre, para fortalecer cada vez mais. Lembrar de como foram importantes um para o outro, tanto no começo do nosso namoro, como agora. Como amadurecemos e crescemos juntos e continuamos”, disse.

Thaís pontuou que isso é muito importante relembrar, não só no Dia dos Namorados, mas todos os dias. “Mas essa é uma data para lembrar especialmente como somos tão bom juntos, nós dois juntos somos um só. É uma coisa muito surreal, nos amamos demais”, comentou.

Em meio a pandemia do novo coronavírus (covid-19), o casal ainda achou maneiras de não deixar a data passar em branco. “Esse ano vamos celebrar na nossa casa, vamos pedir algo para comer ou então nós faremos alguma comidinha. Assim ficamos em casa com nossa pequena Nicole, e nos protegemos fazendo algo para comer ou pedir um delivery, que são as opções que temos agora”, completou.

O casal Marília Macedo de Souza, de 20 anos, e João Fábio Severino Vidolin, de 21 anos, também vai optar por um jantar em casa a dois. O casal, que passa pela data mais romântica do ano pela segunda vez, está junto há um ano e 10 meses.

No ano passado, ela contou que foram comer comida japonesa em um restaurante e trocaram presentes. Para Marília, o mais importante neste dia é poder fazer algo especial junto.

“Para mim não importa sair, ir em restaurante ou ganhar presente. O mais importante é ficar com quem se ama nessa data especial e fazer algo para tornar o dia agradável para ambos os lados”, disse.

Ela adiantou que neste ano, devido às circunstâncias, o casal combinou de jantar na casa de João Fábio. “Pretendemos fazer um jantar bem gostoso e tomar um vinho juntos”, completou.

Laís Romano Baizi e seu par Rangel Antônio Libânio também marcarão presença na data pela segunda vez. Eles estão namorando há um ano e seis meses e no ano passado trocaram presentes e jantaram juntos.

Laís contou que o mais importante na data é estarem juntos e celebrarem a união. “Esse é um momento a dois, onde saímos um pouco da zona de conforto para nos divertirmos”, contou.

Com a pandemia que está acontecendo, ela comentou que o casal mudou todos os planos que tinha. “Agora pretendemos fazer algo em casa só eu e ele. Ainda não sei muito bem como será, pois é uma surpresa, mas a troca de presentes com toda certeza vai acontecer”, finalizou.

