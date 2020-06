PM capturou três condenados nesta semana

Três condenados foram capturados por equipes da Polícia Militar na última semana, em Vargem Grande do Sul. Na segunda-feira, dia 1º, a equipe da Polícia Militar, composta pelos soldados Salomão e Silas, prenderam uma mulher no Jardim Paulista.

Após tomar conhecimento que a mulher estaria com mandado de prisão em aberto, a equipe se deslocou ao seu endereço. Ela foi informada do mandado de prisão por tráfico de drogas a uma pena de um ano e oito meses no regime fechado. A mulher foi levada ao Plantão Policial em São João da Boa Vista, permanecendo presa à disposição da Justiça.

Na terça-feira, dia 2, durante apresentação de ocorrência na delegacia de Polícia Civil de ato infracional tráfico de drogas, na terça-feira, dia 2, a equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, apreendeu uma condenada.

Os PMs receberam informações que a mulher era procurada pela Justiça para cumprir uma sentença de quatro anos e dois meses de reclusão por tráfico de drogas.

O delegado de plantão ofereceu apoio para realizar monitoramento próximo da residência dela, enquanto a equipe patrulhava as imediações. Ela foi avistada descendo de um ônibus e foi abordada na frente de sua casa, onde recebeu voz de prisão para cumprimento do mandado em aberto.

Os soldados Salomão e Silas capturaram mais um condenado na quarta-feira, dia 3, no Jardim Dolores. A equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado. Após pesquisa de seus dados pessoais junto ao Copom, constou um mandado de prisão em seu nome. Ele foi apresentado no Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.