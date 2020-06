Polícia Ambiental flagra pesca ilegal em Vargem

Durante atendimento de denúncia no sábado, dia 30, a Polícia Militar Ambiental flagrou a prática de pesca ilegal com petrecho proibido, em um bairro rural de Vargem Grande do Sul.

A equipe composta pelo 1º sargento Melize e pelo cabo Elias apreendeu quatro varas de fibra de carbono encordoadas, conhecidos por “chicote”, e oito anzóis simples com chumbada.

Este chicote pode ser definido como um conjunto de peças terminais, como anzóis e pesos, unidos a linha principal por meio de um girador, dispostos no ambiente aquático, porém sem a captura de pescado.

Diante do fato, foi elaborado o respectivo Auto de Infração Ambiental de advertência, porém sem providências penais. Segundo o informado, os instrumentos utilizados foram apreendidos e depositados na sede do 2º Pelotão até a deliberação do atendimento ambiental.