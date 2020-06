Eleições 2020

Previstas para serem realizadas no dia 4 de outubro, as eleições municipais deste ano ainda geram muitas incertezas. Com a expectativa que os riscos de contaminação pelo novo coronavírus devem seguir mesmo quando o número de casos baixarem, o Tribunal Superior Eleitoral ainda estuda como o pleito deverá ser feito, para evitar aglomerações.

Reunião

Na quinta-feira, dia 4, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso se reuniu com epidemiologistas para ouvir sugestões para as Eleições. O objetivo era angariar informações acerca das medidas de segurança que terão de ser tomadas para a realização do pleito. Segundo o TSE, os dados obtidos nessas reuniões serão compilados e apresentados aos ministros da Corte e aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, uma vez que cabe ao Congresso Nacional decidir sobre eventual adiamento das Eleições 2020.

Convenções virtuais

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos das Eleições 2020 devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Justamente devido às medidas de prevenção à pandemia, o TSE comunicou os partidos na quinta-feira, dia 4, que as convenções partidárias para a escolha dos candidatos que disputarão as Eleições Municipais 2020 poderão ser realizadas por meio virtual.

Em Vargem

Na cidade, o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) já se manifestou como pré-candidato à reeleição. Já o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) também tem se articulado visando disputar o Executivo. Outros nomes, como o do ex-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) também é cotado para entrar no pleito. Já o ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) pode concorrer a uma cadeira na Câmara.

São João

A professora dra. Maria Helena Cirne de Toledo assumiu a reitoria do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifae). O professor dr. Francisco de Carvalho Arten, pediu para ser exonerado do cargo. De acordo com o jornal O Município, o comentário nos bastidores políticos sanjoanenses é que Arten teria pretensões em lançar uma candidatura ao cargo de prefeito.