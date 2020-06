Prefeito de Mococa é suspeito de agredir esposa

O prefeito de Mococa, Elias de Sisto, 51 anos, foi acusado pela esposa de agressão. O fato foi registrado em boletim de ocorrência na noite da quarta-feira, dia 10, em Mococa.

A vítima de 47 anos relatou que durante uma briga com o marido, sofreu enforcamento, empurrão e torção do pulso direito. Ela procurou ajuda da Polícia Militar e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde foi atendida.

Ela registrou o Boletim de Ocorrência e foi orientada a respeito das medidas protetivas a que tem direito.

A primeira dama não pediu medida protetiva contra Elias de Sisto, o que em princípio afasta hipótese de prisão do prefeito.

Com informações de Gazeta Suprema e TV Mococa Oline