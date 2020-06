Casa Branca confirma primeiro óbito de Covid-19

A cidade de Casa Branca confirmou na sexta-feira, dia 12, o primeiro óbito causado por Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

No município vizinho, nove pessoas foram diagnosticadas com a doença e 20 pacientes aguardam resultados de exames.

Em Vargem

Vargem Grande do Sul segue com 34 casos de pessoas que já tiveram a doença. Desse total, 31 já são consideradas curadas. Sete pessoas aguardam resultado de exames e 22 pessoas são monitoradas.

No início da tarde deste sábado, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que uma paciente de cerca de 40 anos deu entrada pela manhã no Hospital de Caridade e apesar dos esforços da equipe médica a paciente veio a óbito logo depois.

“Pelo informado oficiosamente, aparentemente não parece ser caso de coronavírus, embora a mesma apresentasse sintomas de falta de ar. Por isso, foi coletado material e encaminhado para exame em laboratório, conforme determina protocolo do Ministério da Saúde”, explicou o prefeito.

Atualmente há um paciente com Covid-19 internado no Hospital de Caridade e outros quatro com suspeita.